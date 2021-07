Naissam Jalal & Rhythms of resistance Magic Mirrors, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Tourcoing.

Naissam Jalal & Rhythms of resistance

Magic Mirrors, le samedi 16 octobre à 16:30

Flutiste vertigineuse et compositrice inspirée et prolifique, Naïssam Jalal suit un talentueux parcours musical motivé par la passion et la curiosité. Née en banlieue parisienne de parents syriens, elle a assimilé et transcendé l’essence des musiques classiques européennes et arabes, l’art de l’improvisation jazz, l’urgence du hip hop, l’euphorie du funk ou la vitalité des traditions venues d’Afrique, avec un sens aigu de la synthèse et un souffle hyper sensible. Sa belle trajectoire est ponctuée de perles discographiques et de prestigieuses récompenses telles que le Coup de cœur de l’Académie Charles Cros (2017) où la Victoire du jazz (2019). L’année 2021 sera marqué par les dix ans de son ensemble « Rhythms of Resistance » et la sortie du précieux double album « Un Autre Monde » enregistré en partie Live avec l’Orchestre National de Bretagne, ainsi que par la création du nouveau projet en quartet « Rituels de Guérisons ». A nouveau, Naïssam Jalal lève un voile inédit de son univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté. _Une production Les couleurs du Son/ Tour’n’sol prod._ _Cette création a bénéficié du soutien de La Drac Ile-de-France, de la Sacem, de l’Estran – Théâtre de Guidel et de Maison de la musique de Nanterre – scène conventionnée._

Plein : 16€ / Abonné : 10€ / Jazz Circle : 15€

« Un autre monde »

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T16:30:00 2021-10-16T18:00:00