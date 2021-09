Villemoustaussou Villemoustaussou Aude, VILLEMOUSTAUSSOU NAIS Villemoustaussou Villemoustaussou Catégories d’évènement: Aude

VILLEMOUSTAUSSOU

NAIS Villemoustaussou, 25 septembre 2021, Villemoustaussou. NAIS 2021-09-25 – 2021-09-25

Villemoustaussou Aude Théâtre, proposé par l’association Circul’Anim. Naïs est aimée, en secret, par Toine, le valet de ferme bossu, du domaine. Mais elle se laisse séduire par le fils du patron, beau parleur et séducteur. Qui emportera son cœur ? Une tragédie se prépare….. Ce grand classique de Marcel Pagnol est superbement joué. Il sait mettre en exergue les personnages, et la tragédie de leur destin. L’adaptation théâtrale donne à retrouver des acteurs très attendus.

Adaptation théâtrale et scénographie de Jean-Claude Baudracco (création 2018), d’après le film de Marcel Pagnol (1945). Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Billetterie à Carcassonne : Boucherie del Païs, rue Buffon (Plateau de Grazailles).

Billetterie à Villemoustaussou : Maison des associations (derrière la boucherie), les mardis et jeudis de 17h à 18h30, la quinzaine avant le spectacle. dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, VILLEMOUSTAUSSOU Autres Lieu Villemoustaussou Adresse Ville Villemoustaussou lieuville 43.25306#2.36645