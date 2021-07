Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Musiques Rive Gauche – Les Frères Jarry Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Musiques Rive Gauche – Les Frères Jarry Dinard, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Dinard. Musiques Rive Gauche – Les Frères Jarry 2021-07-25 20:30:00 – 2021-07-25 Casino Barrière 4 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Queen Elton. Le duo piano-violoncelle révèle la musicalité universelle des œuvres de Queen et d’Elton Produit par l’association Orgues Rive Gauche. Tarif : 21€

Réduction pour les adhérents Musique Rive Gauche et Université de Tous les Savoirs

Gratuit pour les – 15 ans Billetterie sur place, dans l'ensemble des espaces d'accueil de l'Office de Tourisme et sur la billetterie en ligne : billetterie.dinardemeraudetourisme.com Dimanche 25 juillet 2021 – 20h30 – Casino Barrière Dinard

