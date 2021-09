Ajaccio Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio, Corse-du-Sud Musiques et danses traditionnelles Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

Musiques et danses traditionnelles : -« A Lavandera » (danse des lavandières). -« Evocation et adaptation de la Moresca donnée à Guagnu par Teodoro Poli en 1823 », avec tableaux dansés (danse des bâtons). La Mauresca était une sorte de fête dansée qui ne se donnait que dans de très rares occasions, et pour des réjouissances publiques vraiment solennelles. -« U quadrigliu », dansé durant la première partie du xxe siècle dans les bals des cercles militaires et dans les villes de garnison comme Aiacciu. Nous découvrirons ici un « quadrille ajaccien » sur une mélodie inédite retrouvée. Musiques et danses par Caramusa.

Entrée libre ; passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

