Hauts de Bienne Jura Concert de clôture de la saison 2 Récital de piano #2 En hommage à Wilhelm Kempf et à Arturo Benedetto Michelangeli Sonate en la mineur (D537) de F. Schubert (1797 – 1828)

Variations sur un thème de Paganini (opus 135) de J. Brahms (1833 – 1897)

Sonate en si bémol (D 960) de F. Schubert Éric Vidonne, piano Quand il avait onze ans, Éric Vidonne a eu la chance d’entendre ces deux géants du piano au Victoria Hall de Genève.Kempf avait juxtaposé les deux sonates de Schubert que vous entendrez. La dernière est le testament musical q’un jeune génie livre à quelques mois de sa mort. Cette musique au bord de la tombe s’est purifiée de tout effet de virtuosité. Il n’y a plus que le silence en filigrane derrière chaque note. Dans les toutes dernières notes, Schubert se redresse et se cabre dans un ultime sursaut de vitalité. On pense au poète anglais John Donne… «Je chevaucherai contre toi, ô Mort!». Michelangeli avait, à son répertoire, les variations «de sorcière», pour reprendre le surnom que leur donnait Clara Schumann dans une lettre à Brahms. C’est dire l’envergure de la difficulté technique. Mais cette virtuosité est au service de la créativité du génie de Brahms. Il y a quelque chose d’initiatique dans les exigences qu’impose le compositeur à l’interprète. Le dépouillement chez Schubert et la brûlure de l’extrême difficulté chez Brahms sont les deux faces d’un absolu. L’ achat des billets et les réservations sont possibles à l’entrée des concerts et depuis le site internet ou la page facebook.

L' achat des billets et les réservations sont possibles à l'entrée des concerts et depuis le site internet ou la page facebook.

Pour des contraintes de jauge, il est recommandé de réserver, y compris pour les concerts libres ou gratuits.

