Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Musiques démesurées : Nonsense movements Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Musiques démesurées : Nonsense movements Clermont-Ferrand, 28 octobre 2021, Clermont-Ferrand. Musiques démesurées : Nonsense movements 2021-10-28 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-28 Chapelle des Cordeliers 9 place Sugny

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme EUR « Nonsense movements » | Par Rémi Jousselme, Matthias Collet (guitares) et Natalia Korsak (mandoline) dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Chapelle des Cordeliers 9 place Sugny Ville Clermont-Ferrand