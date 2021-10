Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Musiques démesurées : Masterclasses 2021 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Musiques démesurées : Masterclasses 2021 Clermont-Ferrand, 27 octobre 2021, Clermont-Ferrand. Musiques démesurées : Masterclasses 2021 2021-10-27 – 2021-10-30 Auditorium du Conservatoire Emmanuel Chabrier 3 rue Maréchal-Joffre

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Musique d’Aujourd’hui à Clermont organise des masterclasses de composition, guitare et piano pendant le festival Musiques Démesurées. Les étudiants auront un accès gratuit à tous les concerts et conférences du festival. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Auditorium du Conservatoire Emmanuel Chabrier 3 rue Maréchal-Joffre Ville Clermont-Ferrand