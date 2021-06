Musiques azéries Compagnie Tire Laine, 20 septembre 2021-20 septembre 2021, Lille.

Musiques azéries

du lundi 20 septembre au vendredi 24 septembre à Compagnie Tire Laine

**PROGRAMME PÉDAGOGIQUE** Nous vous proposons 3 ateliers : – CHANT par Gochag Askarov – SOUFFLANT par Shirzad Fataliyev – GARMON par Aydin Aliev **Répertoire** : ► Identifier et comprendre les mugham azéris les plus populaires et emblématiques (Shur, Segah, Shushtar,Mahur, Bayati-Shiraz, Chahargah, Homayun, Dilkash, Dashti, Rast) ainsi que les variantes de mugham (Zabul Segah, Bayati kurd, Bayati Isfahan…) et en reproduire l’essence et l’identité quel que soit l’instrument pratiqué lors de la formation. ► En discerner les spécificités via : la théorie musicale, l’histoire et la géographe des différentes traditions, les échelles et degrés, les différences entre musique dite savante (Mugham) et traditions populaires (notamment toy musik) L’écoute approfondie de chanteurs et instrumentistes de différentes régions permettra d’apprécier les subtilités qui différencient la musique azérie de celles des pays voisins (musique persane d’Iran et musique arménienne). **Apprentissage par l’écoute :** Pièces anciennes et contemporaines, airs traditionnels : Karabakh, répertoire de danse, répertoire spécifique aux mariages. Il s’agira de s’exercer au mimétisme avec le chant et avec d’autres instruments dont la zurna (hautbois). **L’improvisation :** ► Développer un discours musical dans le style du Mugham ► S’imprégner du tempérament et de la notion du temps dans l’improvisation modale propre au Mugham azéri ► Construire et reproduire des phrases-clés incontournables du genre. [En savoir +](http://www.drom-kba.eu/FORMATION-MUSIQUE-AZERI.html) **RENSEIGNEMENTS :** Durée : 35h Effectif maximum : 6 participants par atelier Frais annexes : Les tarifs seront communiqués lors de votre inscription

875 € (être à jour sur sa cotisation annuelle de 5€)

Formation de perfectionnement ouverte aux chanteur.se.s,instrumentistes de niveau professionnel

