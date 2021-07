Pirou Pirou Manche, Pirou Musique médiévale au château de Pirou Pirou Pirou Catégories d’évènement: Manche

Pirou

Musique médiévale au château de Pirou Pirou, 29 juillet 2021, Pirou. Musique médiévale au château de Pirou 2021-07-29 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-29 18:30:00 18:30:00

Pirou Manche Pirou Jean-Claude Perron vous présentera des instruments de musique de l’époque médiévale au château de Pirou les jeudis après-midi de 14h30 à 18h30 jusqu’à début août. Animation incluse dans le ticket d’entrée. Jean-Claude Perron vous présentera des instruments de musique de l’époque médiévale au château de Pirou les jeudis après-midi de 14h30 à 18h30 jusqu’à début août. Animation incluse dans le ticket d’entrée. +33 2 33 46 34 71 Jean-Claude Perron vous présentera des instruments de musique de l’époque médiévale au château de Pirou les jeudis après-midi de 14h30 à 18h30 jusqu’à début août. Animation incluse dans le ticket d’entrée. dernière mise à jour : 2021-07-22 par Côte Ouest Centre Manche

Détails Catégories d’évènement: Manche, Pirou Autres Lieu Pirou Adresse Ville Pirou lieuville 49.16151#-1.57335