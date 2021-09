Marseille La Baleine Bouches-du-Rhône, Marseille Musique et cinéma à La Baleine La Baleine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

MUSIQUE ET CINÉMA À LA BALEINE Mercredi 22 septembre, dès 19h, la Fiesta des Suds s’associe avec le cinéma La Baleine et vous propose un avant goût musical et festif. Au programme : – 2h de dj set avec Lil Pea du collectif Wicked Girls – La projection du film documentaire “Billie” de James Erskine, qui retrace la vie de l’une des plus grandes voix de tous les temps : Billie Holiday. Tarif de la projection : de 4,5€ à 9,5€ ♫♫♫ La Baleine 59 cours Julien 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

