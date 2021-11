Jarny théâtre de la Maison d'Elsa Jarny, Meurthe-et-Moselle Musique en Mouvement théâtre de la Maison d’Elsa Jarny Catégories d’évènement: Jarny

Meurthe-et-Moselle

Musique en Mouvement théâtre de la Maison d’Elsa, 3 décembre 2021, Jarny. Musique en Mouvement

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à théâtre de la Maison d’Elsa

À l’origine, le **Jarny Jazz Festival**, s’attache essentiellement à la diffusion d’artistes. L’événement devient d’édition en édition un véritable laboratoire de recherche et d’expérimentation autour de l’improvisation. Les artistes et formations invités sont issus du jazz mais développent des musiques qui leurs sont propres, puisant leur inspiration tout aussi bien dans une peinture que dans la création-performance de plasticiens ou de danseurs. **Vendredi 3 décembre 20h30** EPO + RISHAB PRASANNA NOUT **Samedi 4 décembre 19h** ESCARGOT JEAN-PHILIPPE GROSS SBATAX + d’infos >> [https://jarnisy.com/musique-en-mouvement-2/](https://jarnisy.com/musique-en-mouvement-2/) Réservation : [com@jarnisy.com](mailto:com@jarnisy.com) | 03 82 33 28 67

Plein tarif | 12€ Tarifs réduits 10€ | 9€ | 5€ | 3€

Concert théâtre de la Maison d’Elsa 54800 Jarny Jarny Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T22:00:00;2021-12-04T19:00:00 2021-12-04T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jarny, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu théâtre de la Maison d'Elsa Adresse 54800 Jarny Ville Jarny lieuville théâtre de la Maison d'Elsa Jarny