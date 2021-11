Musique baroque pour le temps de l’Avent Temple d’Orléans, 28 novembre 2021, Orléans.

Musique baroque pour le temps de l’Avent

Temple d’Orléans, le dimanche 28 novembre à 17:00

**Corinne SERTILLANGES, soprano** **et** **Jean-Pierre GRIVEAU, orgue** « _Un duo d’exception_ » [L’Est-Eclair – Chaource – 2014] « _Un duo magnifique_ » [La République du Centre – Orléans – 2012] « _Orgue et voix en intense communion_ » [Mag’Centre – Orléans – 2012] « _Une interprétation bouleversante_ » [L’Est-Eclair – Chaource – 2013] C’est après une formation de pianiste que **Corinne SERTILLANGES** découvre l’art lyrique auprès de Jacqueline Bonnardot au Conservatoire d’Orléans, où elle obtient un Premier Prix. Reçue directement en perfectionnement au CNSM de Paris et lauréate de la Fondation Natexis, elle aborde très rapidement les grands rôles du répertoire lyrique et entame une carrière remarquée tant en France qu’à l’étranger, parallèlement à des tournées avec différents orchestres ou ensembles. Reconnue par la critique et le public à la fois pour sa « voix d’une grande souplesse, émouvante et profonde » et sa musicalité au service de chaque style, Corinne SERTILLANGES se produit désormais essentiellement au sein de duos et trios, notamment avec l’organiste Jean-Pierre Griveau et le trompettiste Bernard-Petit-Bagnard. Pédagogue recherchée, elle est _professeur de chant au Conservatoire d’Orléans_ depuis 1998 et enseigne dans différentes académies. – À l’image de sa large formation récompensée par huit premiers Prix aux Conservatoires de Toulouse et d’Orléans, **Jean-Pierre GRIVEAU** mène une carrière de musicien aux multiples facettes. Nommé _organiste titulaire de la cathédrale d’Orléans_ en 2001 et _directeur artistique du Festival international « Au son des orgues »_, il se produit régulièrement en France, en Europe et jusqu’au Japon. Parcourant un répertoire éclectique dans un « jeu sensible et élégant », il révèle un « vrai sens de l’orgue », de la registration et de l’accompagnement. Il est aussi membre de divers Duos et Trios, dont la critique a souligné l’excellence et la parfaite communion. _Professeur depuis 1998 au Conservatoire d’Orléans_ où il enseigne désormais l’Écriture et l’Analyse, professeur d’orgue dans diverses académies et lors de master classes, il est aussi improvisateur, poète et compositeur : musicales ou littéraires, ses œuvres s’expriment dans un langage rigoureux et coloré, qu’il n’a de cesse de renouveler.

Entrée libre

Par Corinne Sertillanges (soprano) et Jean-Pierre Griveau (orgue). Oeuvres de Johann Sebastian BACH, Dietrich BUXTEHUDE, Johann PACHELBEL, Georg Philipp TELEMANN, Friedrich Wilhem ZACHOW.

Temple d’Orléans 2, rue du Cloitre Saint-Pierre-Empont Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T17:00:00 2021-11-28T18:30:00