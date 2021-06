SégrySégry Ségry Ségry Indre, Ségry Musique à La Prée : Premier concert du festival… décalé Ségry Ségry SégrySégry Catégories d’évènement: Indre

Ségry

Musique à La Prée : Premier concert du festival… décalé Ségry Ségry, 20 juin 2021-20 juin 2021, SégrySégry. Musique à La Prée : Premier concert du festival… décalé 2021-06-20 15:00:00 – 2021-06-20

Ségry Indre Ségry Indre Ségry Premier concert du festival… décalé : Mozart

Sonate en Sol Maj Kv 379

Sonate en Mi b Maj Kv 481

et Sonate en La Maj Kv 526

par Pierre Fouchenneret, violon et Hortense Cartier-Bresson au piano. +33 6 56 76 46 32 Premier concert du festival… décalé : Mozart

Sonate en Sol Maj Kv 379

Sonate en Mi b Maj Kv 481

et Sonate en La Maj Kv 526

par Pierre Fouchenneret, violon et Hortense Cartier-Bresson au piano. © Musique à la Prée

Détails Catégories d’évènement: Indre, Ségry Étiquettes évènement : Autres Lieu Ségry Ségry Adresse Ville SégrySégry lieuville 46.90636#2.13228