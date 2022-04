Music’hall Lycée – Être Evan Hansen Oloron-Sainte-Marie, 24 mai 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Music’hall Lycée – Être Evan Hansen Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

2022-05-24 21:00:00 – 2023-02-01 23:00:00 Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

EUR 10 10 Broadway en Pyrénées Atlantiques !

Après 2 ans d’empêchement, les lycéens de Louis Barthou (Pau), Jules Supervielle (Oloron-Ste-Marie) et René Cassin (Bayonne) remontent sur les planches et tombent le masque pour leur nouvelle comédie musicale : Être Evan Hansen.

Ils sont jeunes… Ils sont beaux… Ils chantent… Ils dansent… Ils jouent la comédie… comme des pros !!! Les lycéens des enseignements de spécialité et optionnels de Musique des lycées René Cassin (Bayonne), Louis Barthou (Pau), Jules Supervielle (Oloron-Ste-Marie) vous présentent leur nouvelle comédie musicale Être Evan Hansen, librement inspirée de la production de Broadway Dear Evan Hansen.

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

