Episode 4 du cycle « 1920 – 2020 : 100 ans de musiques actuelles en France », animé par Nicolas Sauvage. #4 – 1990-2000 : Rock français, french touch, rap d'ici et nouvelle scène

Comment envisager une fin de millénaire dans un pays marqué au fer rouge par le terme péjoratif de variété française ? En abattant les dernières frontières et en s’émancipant de l’ombre d’un passé glorieux. Gainsbourg, Brel, Brassens, Ferré, Piaf ne sont plus mais l’histoire se doit d’être écrite. Le rock alternatif a déjà anticipé une nécessité de mouvement qui verra rapidement apparaître la notion de nouvelle scène, le triomphe de Daft Punk, les héritiers de Gainsbourg ainsi qu’une multitude de labels indépendants. Le jazz, le metal, le rock s’autorisent dans un même temps toutes sortes de transgression. Episode 4 du cycle « 1920 – 2020 : 100 ans de musiques actuelles en France », animé par Nicolas Sauvage. #4 – 1990-2000 : Rock français, french touch, rap d’ici et nouvelle scène

