### Jean-Luc Lagarce / Tragi-Comédie Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des artistes qui – de ville en ville – se donnent en pâture à des publics divers et variés. Trois héros de music-hall racontent dans un récit à la fois tendre et drôle l’odyssée de leur tournée. Ce spectacle campe trois personnages qui jouent contre vents et marées leur numéro de music-hall. Quelques instants avant de monter sur scène et de se retrouver face au public, ils se souviennent, se remémorent avec passion et désinvolture, certains événements de leur vie d’artiste. Ils racontent le réalisme froid que l’on peut rencontrer dans certaines tournées de province : salles des fêtes improbables, foyers populaires des années 50… Cette pièce nous montre le contraste entre les épreuves rencontrées sur la route et l’enthousiasme, la passion et l’envie d‘émerveiller le spectateur qui leur permettent de continuer à jouer quoi qu’il arrive. Au-delà de leurs aventures, ce spectacle met en scène la joie et l’esthétique d’un music-hall passé qui ne demande qu’à être joué et rejoué pour l’éternité… ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/music-hall-2/) ![]() ### Infos pratiques * Jueid 21, vendredi 22 et samedi 23 octobre à 20h30 * Durée : 1h15 * Public adulte * Grande salle

De 4€ à 18€

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T21:45:00;2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T21:45:00;2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T21:45:00