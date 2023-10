[SEX-APPEAL] Visite de l’exposition Sex-appeal (public en situation de handicap) Muséum de Toulouse Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

[SEX-APPEAL] Visite de l’exposition Sex-appeal (public en situation de handicap) Samedi 25 novembre, 10h30 Muséum de Toulouse À partir de 10 ans, uniquement pour public en situation de handicap mental cognitif et psychique, inclus dans le billet d’entrée de l’exposition temporaire, inscription à museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr

Visite de l’exposition Sex-appeal pour public en situation de handicap mental cognitif et psychique uniquement

Visite de la nouvelle exposition Sex-appeal.

Cette nouvelle exposition présente la biodiversité de la nature et la sexualité.

La biodiversité c’est l’ensemble des animaux et des plantes.

Cette exposition présente la vie intime des animaux et des plantes.

Cette exposition explique qu’il y a plusieurs sexualités.

Inscription uniquement pour les personnes en situation de handicap à museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr

Horaires :

Le samedi 25 novembre, de 10h30 à 11h30

À partir de 10 ans, uniquement pour public en situation de handicap mental cognitif et psychique

Inclus dans le billet d’entrée de l’exposition temporaire, inscription uniquement pour les personnes en situation de handicap à museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr

—

Crédit image : Muséum de Toulouse

