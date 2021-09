Orléans Maison de Jeanne d'Arc Loiret, Orléans “Musées & Architectures” Maison de Jeanne d’Arc Orléans Catégories d’évènement: Loiret

La ville d’Orléans comprend quatre musées dont les architectures nous font traverser le temps et les époques. Prenez une bonne paire de chaussures et partez avec deux médiatrices pour découvrir ces lieux, entre architectures anciennes d’époque renaissance tel que l’Hôtel Cabu ou reconstruite à l’identique comme la maison de Jeanne d’Arc, jusqu’aux bâtiments plus contemporains tels que le musée des Beaux-Arts ou le MOBE !

Départ de la visite depuis la Maison de Jeanne d’Arc

Partez avec deux médiatrices pour découvrir les architectures des musées d’Orléans ! Maison de Jeanne d’Arc 3 Place du Général de Gaulle 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T12:30:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:30:00

