Exposition temporaire de sculpture papier par Roch.

Entrée libre mais conditionnée par les raisons sanitaires : inscription obligatoire au 04 75 69 89 20.

Dans la maison natale des frères Montgolfier, un musée du papier où les machines s’animent et où l’on fabrique du papier à la main dans l’antique cuve. Exposition de sculpture papier par Roch. Musée des papeteries Canson et Montgolfier 700, rue de Vidalon 07430 Davézieux Davézieux Cheval Sud Ardèche

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

