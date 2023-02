ATELIER ADULTES / Dessiner au musée Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

ATELIER ADULTES / Dessiner au musée 25 mars et 8 avril Musée des Beaux Arts

Inclus dans le billet d’entrée aux musées ATELIER ADULTES / Dessiner au musée ! Atelier pour adultes.

Sortez crayons et papiers et venez dessiner au musée avec l’artiste Dominique Garros. Samedi 25 mars à 10h

Samedi 8 avril à 10h Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans 45000 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:00:00+00:00 – 2023-04-08T10:30:00+00:00

