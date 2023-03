Visite guidée flash : 30 minutes, 1 œuvre Musée de Normandie, 13 mai 2023, Caen.

Visite guidée flash : 30 minutes, 1 œuvre Samedi 13 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Musée de Normandie Inscription sur place le jour-même.

Exposition – événement 2023

DES VIKINGS ET DES NORMANDS

Imaginaires et représentations

Des Vikings et des Normands ? Quel lien unit les peuples du Nord et les paisibles habitants d’une région de France ? Comment l’envahisseur barbare est-il devenu un ancêtre prestigieux ?

L’exposition raconte le destin singulier des Vikings et des Normands dans l’imaginaire et dans les représentations. Elle retrace la fabrique des images et la naissance du mythe viking, depuis les sources anciennes jusqu’aux séries et jeux vidéo actuels, de la Tapisserie de Bayeux à Thorgal, en passant par les arts décoratifs et la peinture.

Avec plus de 150 objets provenant de collections nationales et internationales (collections royales de Suède, musée national de Stockholm, musée d’Orsay, cité de la Bande Dessinée à Angoulême…), l’exposition cherche à comprendre le succès universel des Vikings bien au-delà de leurs mers d’origine ou de leurs terres de conquête.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

© Musée de Normandie – Ville de Caen / Atelier BeauVoir