Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre Murmures Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Murmures Palais Ducal de Nevers, 30 octobre 2021, Nevers. Murmures

Palais Ducal de Nevers, le samedi 30 octobre à 18:00

Connaissez-vous la reine qui s’est mariée trois fois avec le même homme ? Et le duc de Nevers élu à l’Académie française ? Savez-vous faire la révérence ? Enfouie dans les pierres, la mémoire du Palais ducal se réveille ce soir. Grands seigneurs, avocats mais aussi pêcheurs de Loire viennent murmurer à votre oreille et vous raconter leur histoire.

7€ – sur inscription

Une animation nocturne pour découvrir le Palais ducal et ses hôtes prestigieux Palais Ducal de Nevers Place des reines de pologne Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Palais Ducal de Nevers Adresse Place des reines de pologne Ville Nevers lieuville Palais Ducal de Nevers Nevers