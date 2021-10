Soissons Soissons Aisne, Soissons Murder Party Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons Aisne 16 16 Rendez-vous au château de Berzy-le-Sec pour une murder party!

Par équipe de 2 à 5 personnes.

