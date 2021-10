Carlux Carlux Carlux, Dordogne Murder party : Qui est le vampire de la Gare Robert Doisneau ? Carlux Carlux Catégories d’évènement: Carlux

Dordogne

Murder party : Qui est le vampire de la Gare Robert Doisneau ? Carlux, 29 octobre 2021, Carlux. Murder party : Qui est le vampire de la Gare Robert Doisneau ? 2021-10-29 – 2021-10-29 Z.A. Rouffillac D703

Carlux Dordogne Carlux 5 EUR Des vampires rôdent autour de la Gare Robert Doisneau depuis quelques temps. Et cette année, il a frappé puisqu’un employé de la Gare a été attaqué !

Pour isoler cette personne et éviter qu’elle ne transforme le reste de l’équipe en vampire, il faut savoir de qui il s’agit…

Viens résoudre cette enquête au cours de cette soirée effrayante…les costumes seront les bienvenus ! A partir de 8 ans.

Pass sanitaire requis pour les plus de 12 ans. Les enfants devront être accompagnés. Réservation obligatoire via le lien suivant : https://tinyurl.com/yhooxj2k Des vampires rôdent autour de la Gare Robert Doisneau depuis quelques temps. Et cette année, il a frappé puisqu’un employé de la Gare a été attaqué !

Pour isoler cette personne et éviter qu’elle ne transforme le reste de l’équipe en vampire, il faut savoir de qui il s’agit…

Viens résoudre cette enquête au cours de cette soirée effrayante…les costumes seront les bienvenus ! A partir de 8 ans.

Pass sanitaire requis pour les plus de 12 ans. Les enfants devront être accompagnés. Réservation obligatoire via le lien suivant : https://tinyurl.com/yhooxj2k +33 5 53 59 10 70 Des vampires rôdent autour de la Gare Robert Doisneau depuis quelques temps. Et cette année, il a frappé puisqu’un employé de la Gare a été attaqué !

Pour isoler cette personne et éviter qu’elle ne transforme le reste de l’équipe en vampire, il faut savoir de qui il s’agit…

Viens résoudre cette enquête au cours de cette soirée effrayante…les costumes seront les bienvenus ! A partir de 8 ans.

Pass sanitaire requis pour les plus de 12 ans. Les enfants devront être accompagnés. Réservation obligatoire via le lien suivant : https://tinyurl.com/yhooxj2k La Gare Robert Doisneau dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT du pays de Fénelon

Détails Catégories d’évènement: Carlux, Dordogne Autres Lieu Carlux Adresse Z.A. Rouffillac D703 Ville Carlux lieuville 44.86942#1.36222