MULTISPORTS : SPORT POUR TOUS À LODEVE – 14ÈME ÉTAPE DE LA « GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES » Lodève, 10 août 2021, Lodève.

MULTISPORTS : SPORT POUR TOUS À LODEVE – 14ÈME ÉTAPE DE LA « GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES » 2021-08-10 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-10 22:00:00 22:00:00

Lodève Hérault Lodève

Marquant le retour de multiples activités, La Grande Tournée Hérault Vacances fait étape cet été, dans 23 communes héraultaises.

Mardi 10 août à Lodève, place à la 14ème étape sur l’Esplanade du fer à Cheval, où un vaste programme d’Animations Gratuites et Accessibles à Tous, sera proposé de 17H à 22H*, par le Département de l’Hérault, la commune de Lodève, avec le soutien logistique d’Hérault Sport et la participation de plusieurs partenaires.

Dans le respect des normes sanitaires en vigueur, petits et grands, pourront venir ainsi, en fin de journée, s’initier, découvrir, partager, déguster une large palette d’activités :

• Podium Numérique : Couplage de Jeux virtuels et d’Activités physiques

• Jeux de Logique et d’Habileté : Zigzag, Jeu Grenouille, Billard-Bowling …

• Fitness, Zumba, Structures Gonflables,

• Badminton

• Haltérophilie – Clermont Sports Haltérophilie

• Rugby Parc

• Handball

• Jeu Gonflable Cible

• Précis Foot

• Tir Laser

• Musique : Les Betty Argo

• Marché de Producteurs : Produits locaux

• Partenaires : Stands du Réseau d’Associations Environnementales Coopère 34 Art Bio et le Civam 34 et de de la Sécurité Routière qui sensibilisera les visiteurs à la sécurité des enfants à pied, à vélo, à trottinette.

* 17h-20h : Animations Numériques, Ateliers Sportifs, Gonflables et Jeux en Bois

* 20h-22h : Musique, Ap’Hérault Gourmand et Marché de Producteurs

dernière mise à jour : 2021-07-13 par