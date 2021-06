Mulatason L’Artea, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Carnoux-en-Provence. Mulatason

L’Artea, le mercredi 28 juillet à 20:30

Après le succès de leurs précédentes tournées, le retour en Europe de l’Orquesta féminine MULATASON » les princesses de la salsa ». Elles défendront sur scène leur Nouvel Album « nos vale rendirse » nominé aux victoire de la musique Cubaine 2021. Cette Formation Féminine Cubaine basée à la Havane de 9 musiciennes talentueuses avec 25 ans de moyenne d’âge sont toutes diplômées d’écoles supérieures d’art et présentent un répertoire de compositions originales couplé de quelques standards de la culture Cubaine & latine, entre salsa, timba et musique populaire cubaine. Concert gratuit en extérieur. Théâtre de verdure de l’Artéa.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫ L’Artea Rue du Cardinal Lavigerie, 13470 Carnoux-en-Provence Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T20:30:00 2021-07-28T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Artea Adresse Rue du Cardinal Lavigerie, 13470 Carnoux-en-Provence Ville Carnoux-en-Provence lieuville L'Artea Carnoux-en-Provence