Après « Elle est où la Lune ? » et « TAMAO », voici le tout nouveau ciné-spectacle de Leïla Mendez et Sophie Laloy qu’elles ont écrit, réalisé et composé, avec la collaboration de Michel Taïeb et Rama Grinberg. Un film d’animation délirant et bigarré a été inventé pour la scène tandis que la création sonore mêle claviers, guitares, batterie, structures Baschet et autres objets fantaisistes. Les trois artistes au plateau, chantent et donnent voix aux personnages. Sous forme de fable mexicaine, l’histoire nous narre le destin de Richard Lamaille, un tyran infantile qui construit sa cité de verre et assujettit ses habitants, les lamailliens. Pourtant un immeuble lui résiste : le Die Lie Lamaille ! On dit qu’il est habité par la mort en personne. Richard, persuadé que la mort n’existe pas, envoie Flic et Flac, deux andouilles de gendarmes qui découvriront, à leurs dépens, que le bâtiment est habité par une communauté de joyeux squelettes ! Richard devra se rendre à l’évidence : personne n’échappe à la mort, voici une chose certaine. Une épopée fantasque, truffée d’humour, de couleurs et d’optimisme qui joue de nos peurs… avec délectation !

cie Mon grand l’ombre- Sophie Laloy et Leila Mendez.

