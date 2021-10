Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe MSB/LIMOGES – CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO A – SAISON 2021/2022 Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

MSB/LIMOGES – CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO A – SAISON 2021/2022 Le Mans, 30 octobre 2021, Le Mans. MSB/LIMOGES – CHAMPIONNAT DE FRANCE PRO A – SAISON 2021/2022 2021-10-30 – 2021-10-30 Antarès 2, avenue d’Antarès

Le Mans Sarthe MSB/Limoges se jouera samedi 30 octobre à 20h à la salle Christian Baltzer à Antarès dans le cadre de la 6ème Journée de Betclic ELITE.

Ouverture des portes à 17h00 pour le match Espoirs. Championnat de France Pro A Le Mans Sarthe Basket 2021/2022. billetterie@msb.fr +33 2 43 50 21 80 http://www.msb.fr/ MSB/Limoges se jouera samedi 30 octobre à 20h à la salle Christian Baltzer à Antarès dans le cadre de la 6ème Journée de Betclic ELITE.

Ouverture des portes à 17h00 pour le match Espoirs. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Antarès 2, avenue d'Antarès Ville Le Mans lieuville 47.95559#0.22267