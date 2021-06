Carignan-de-Bordeaux Carignan-de-Bordeaux Carignan-de-Bordeaux, Gironde Mozart – Trio Puchberg Carignan-de-Bordeaux Carignan-de-Bordeaux Catégories d’évènement: Carignan-de-Bordeaux

Gironde

Mozart – Trio Puchberg Carignan-de-Bordeaux, 17 juin 2021-17 juin 2021, Carignan-de-Bordeaux. Mozart – Trio Puchberg 2021-06-17 – 2021-06-17

Carignan-de-Bordeaux Gironde Carignan-de-Bordeaux Trio Puchberg composé de Stéphane Rougier (Alto), Jean-Jacques Kantorow (Violon) et Aurélienne Brauner (Violoncelle) Œuvre : MOZART

Transcription réalisée par Stéphane Rougier pour trio à cordes de la sonate de Mozart en la mineur K 310 + les 6 mouvements du Divertimento K 563. Trio Puchberg composé de Stéphane Rougier (Alto), Jean-Jacques Kantorow (Violon) et Aurélienne Brauner (Violoncelle) Œuvre : MOZART

Transcription réalisée par Stéphane Rougier pour trio à cordes de la sonate de Mozart en la mineur K 310 + les 6 mouvements du Divertimento K 563. +33 5 57 34 58 33 Trio Puchberg composé de Stéphane Rougier (Alto), Jean-Jacques Kantorow (Violon) et Aurélienne Brauner (Violoncelle) Œuvre : MOZART

Transcription réalisée par Stéphane Rougier pour trio à cordes de la sonate de Mozart en la mineur K 310 + les 6 mouvements du Divertimento K 563. Trio Puchberg composé de Stéphane Rougier (Alto), Jean-Jacques Kantorow (Violon) et Aurélienne Brauner (Violoncelle) Œuvre : MOZART

Transcription réalisée par Stéphane Rougier pour trio à cordes de la sonate de Mozart en la mineur K 310 + les 6 mouvements du Divertimento K 563. visuel_Mozart

Détails Catégories d’évènement: Carignan-de-Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Carignan-de-Bordeaux Adresse Ville Carignan-de-Bordeaux lieuville 44.81239#-0.47046