Mozart & Brahms Saulxures, 1 juillet 2022, Saulxures.

Mozart & Brahms

32 rue Principale Saulxures Bas-Rhin

2022-07-01 – 2022-07-01

Saulxures

Bas-Rhin

Saulxures

Fruit d’une rencontre entre des musiciens de l’ensemble Volutes et le clarinettiste Jérémy Oberdorf de l’orchestre philharmonique de Strasbourg, les quintettes de Mozart et Brahms vous seront interprétés avec Daniel ELBAZ et Agnes FLICK aux violons, Roland CHENEY à l’alto, Kim NGUYEN au violoncelle et Jérémy OBERDORF à la clarinette. A l’origine, le quintette KV581 était dédié à Anton Stadler pour qui Mozart vouait une grande admiration. Richard Mühlfeld a su donner à Brahms, une renaissance et un nouveau rebond pour la composition alors qu’il désirait y mettre un terme définitif.

+33 3 88 97 60 21

Saulxures

