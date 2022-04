Moulins en fête : Chemin de meunier de Valojoulx Valojoulx Valojoulx Catégories d’évènement: Dordogne

Valojoulx

Moulins en fête : Chemin de meunier de Valojoulx Valojoulx, 21 mai 2022, Valojoulx. Moulins en fête : Chemin de meunier de Valojoulx Valojoulx

2022-05-21 – 2022-05-22

Valojoulx Dordogne Valojoulx Les 21 et 22 mai, les moulins de votre département se mettent en scène.

Cette manifestation, vous offre l’opportunité unique de vivre en famille, entre amis ou seul, des expériences ludiques, culturelles, festives, dans des moulins producteurs, pédagogiques ou sur nos chemins de meuniers. Constituez votre programme et votre itinéraire personnalisé à partir des circuits que nous vous proposons. En Vallée Vézère, venez découvrir, en visite libre, le chemin de meunier inauguré en 2021, ce parcours pédagogique vous familiarisera avec les moulins de la vallée du Turançon. Les 21 et 22 mai, les moulins de votre département se mettent en scène.

Cette manifestation, vous offre l’opportunité unique de vivre en famille, entre amis ou seul, des expériences ludiques, culturelles, festives, dans des moulins producteurs, pédagogiques ou sur nos chemins de meuniers. Constituez votre programme et votre itinéraire personnalisé à partir des circuits que nous vous proposons. En Vallée Vézère, venez découvrir, en visite libre, le chemin de meunier inauguré en 2021, ce parcours pédagogique vous familiarisera avec les moulins de la vallée du Turançon. Les 21 et 22 mai, les moulins de votre département se mettent en scène.

Cette manifestation, vous offre l’opportunité unique de vivre en famille, entre amis ou seul, des expériences ludiques, culturelles, festives, dans des moulins producteurs, pédagogiques ou sur nos chemins de meuniers. Constituez votre programme et votre itinéraire personnalisé à partir des circuits que nous vous proposons. En Vallée Vézère, venez découvrir, en visite libre, le chemin de meunier inauguré en 2021, ce parcours pédagogique vous familiarisera avec les moulins de la vallée du Turançon.

Valojoulx

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Valojoulx Autres Lieu Valojoulx Adresse Ville Valojoulx lieuville Valojoulx Departement Dordogne

Valojoulx Valojoulx Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valojoulx/

Moulins en fête : Chemin de meunier de Valojoulx Valojoulx 2022-05-21 was last modified: by Moulins en fête : Chemin de meunier de Valojoulx Valojoulx Valojoulx 21 mai 2022 Dordogne Valojoulx

Valojoulx Dordogne