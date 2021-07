Ivry-sur-Seine Moulin de la tour Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Moulin de la Tour Moulin de la tour Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Bâtiment insolite dans l’environnement urbain, ce moulin à vent, de construction médiévale, modifiée au XVIIe siècle, a cessé son activité au début du XIXe siècle. Occupé par des vanniers, il sert de réserve de foin et de dépôt d’hydrocarbures avant d’être déplacé puis restauré à partir de 1976. À l’intérieur, découvrez le mécanisme complet d’écrasage des grains et la magnifique charpente. Monument historique depuis 1979.

Entrée libre

Moulin de la tour Place du 8-Mai-1945 94200 Ivry-sur-Seine

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:30:00

