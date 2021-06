Le Mans Médiathèque des Saulnières Le Mans, Sarthe Mots pour Mômes Médiathèque des Saulnières Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Médiathèque des Saulnières, le samedi 24 juillet à 10:45

Des histoires avec la Compagnie A trois branches pour les 5-10 ans. Et pour Partir en livre, retrouvez les comédiennes en extérieur (cour, jardin, patio, esplanade,…) dans chacune des bibliothèques du Réseau.

Entrée libre et gratuite.

Lectures pour les enfants Médiathèque des Saulnières 239 avenue Rhin-et-Danube, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

2021-07-24T10:45:00 2021-07-24T12:00:00

