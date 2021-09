Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain Meuse, Revigny-sur-Ornain MOTOCROSS – SIDE CAR Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain Catégories d’évènement: Meuse

Revigny-sur-Ornain

MOTOCROSS – SIDE CAR Revigny-sur-Ornain, 3 octobre 2021, Revigny-sur-Ornain. MOTOCROSS – SIDE CAR 2021-10-03 08:00:00 08:00:00 – 2021-10-03 19:00:00 19:00:00

Revigny-sur-Ornain Meuse Revigny-sur-Ornain 5 EUR Championnat Alsace-Lorraine : finale Grand Est Side Car. Restauration et buvette sur place, pass sanitaire obligatoire. +33 7 86 22 11 14 Moto Club Revigny dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Revigny-sur-Ornain Autres Lieu Revigny-sur-Ornain Adresse Ville Revigny-sur-Ornain lieuville 48.82938#4.96862