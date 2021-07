Terville Terville Moselle, Terville MOSELLE JEUNESSE – MINI SÉJOUR Terville Terville Catégories d’évènement: Moselle

Terville

MOSELLE JEUNESSE – MINI SÉJOUR Terville, 2 août 2021, Terville. MOSELLE JEUNESSE – MINI SÉJOUR 2021-08-02 – 2021-08-27 Rue Haute ATEJ

Terville Moselle Moselle jeunesse propose une semaine mini séjour en pleine nature pour les 14/17ans. Inscriptions obligatoires +33 3 82 34 14 14 https://www.terville.fr/evenement/moselle-jeunesse-sejour/ atej dernière mise à jour : 2021-07-13 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Terville Autres Lieu Terville Adresse Rue Haute ATEJ Ville Terville lieuville 49.34531#6.13611