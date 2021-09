Genève Musée d'art et d'histoire Genève Moscheles et le quatuor à cordes Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’évènement: Genève

### **Programme** **Ludwig von BEETHOVEN** Quatuor op.95 en fa mineur « Serioso » – Allegro con brio – Allegretto ma non troppo – Allegro assai vivace ma serioso – Trio – Larghetto espressivo -Allegretto agitato **Ignaz MOSCHELES** Quatuor inédit en ré mineur (1835) – Allegro moderato – Scherzo – Andante cantabile – Allegro molto **Quatuor Mosaïques** : Erich Höbarth, violon Andreas Bischof, violon Anita Mitterer, alto Christophe Coin, violoncelle Le **_Quatuor Mosaïques_**_,_ considéré comme l’un des grands quatuors actuels, réunit les trois violonistes d’origine autrichienne Erich Höbarth, Andrea Bischof, Anita Mitterer et le violoncelliste français Christophe Coin. C’est au sein du Concentus Musicus de Nikolaus Harnoncourt, où ces quatre artistes se sont rencontrés, que leur vint l’idée il y a trente ans de mettre en commun leur expérience des instruments d’époque. Ses nombreux disques ont été couronnés de récompenses, tel le prestigieux Gramophone Award, qui lui fut décerné à plusieurs reprises pour ses enregistrements de Haydn. Ses quatre membres apprécient de jouer aussi sur des instruments construits par un même luthier et de préférence préservés dans leur état d’origine, ainsi qu’en témoignent leurs enregistrements de quatuors de Jadin sur des instruments de Lambert (Paris 1750), de Wölfl sur des instruments de Geissenhof (Vienne 1790) et d’Arriaga sur le quatuor de Stradivarius appartenant à la couronne d’Espagne. [www.harmoniques.ch](http://www.harmoniques.ch)

Réservation obligatoire

Dans le cadre des 9èmes Rencontres Internationales Harmoniques le Quatuor Mosaïques vous interprétera le quatuor op.95 de Beethoven et vous aurez le privilège d’entendre un quatuor de Moscheles inédit Musée d’art et d’histoire Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève, Suisse Genève Cité

