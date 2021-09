Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier MONTPELLIER COCKTAIL TOUR Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Cocktail Tour vous fait découvrir durant une semaine la vibrante scène cocktail Montpelliéraine du 21 au 25 septembre 2021 ! La créativité et l'inventivité bars cocktail hisse désormais Montpellier au plus haut niveau de la culture cocktail en France. A cette occasion, huit établissements concocteront des cartes éphémères à partir de produits partenaires. Une manière originale de découvrir de nouveaux produits ainsi que la créativité des bartenders montpelliérains. Les amateurs de cocktails retrouveront des adresses incontournables telles que l'Aperture, Le Parfum et Le Mustang. Le Café Joseph sera également de retour après un changement de propriétaire. On notera aussi l'arrivée de nouveaux participants : le Bonsoir, le Rosebud, le Cybèle et le Quatrième Tiers. Pour participer, rendez-vous sur www.cocktail-tour.com pour obtenir gratuitement votre PASS et bénéficier de prix préférentiels lors de vos commandes. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pass sanitaire requis

geo.mpt@gmail.com +33 6 32 17 66 57 https://www.montpelliercocktailtour.com/

