STAGE PEINTURE ET POESIE Vienne, Montmorillon, 1 août 2021 09:00-1 août 2021 18:00, Montmorillon. 1 août – 2 septembre 120 euros sur réservation sylvie.edeline@orange.fr, 06 42 57 14 59, http://atelierdelagartempe.wordpress.com Stage, deux jours, « Le livre d’artiste », peinture et poésie LE LIVRE d’ARTISTE Stage, deux jours, « Le livre d’artiste » 01 et 02 août, « A la lumière d’Henri Michaux » 28 et 29 août, « La lumière » Ateliers : peinture avec Sylvie Edeline et poésie avec Natacha Lafond Dans un cadre agréable, riche en patrimoine historique et culturel, laissez libre cours à votre imagination et créez un livre d’artiste original où se mêleront des notions plastiques des beaux-arts (dessin, aquarelle, fusain, encre, calligraphie, collages, graphismes,…) et des belles-lettres (présentation du poète et peintre Henri Michaux, réécriture, montage personnel ; écriture poétique, musique et lecture à voix haute). Résonances avec le festival de musique classique (fin août). Vienne, Montmorillon 1, rue Bernard Harent 86500 Montmorillon Vienne dimanche 1er août – 09h00 à 18h00

lundi 2 août – 09h00 à 18h00

samedi 28 août – 09h00 à 18h00

dimanche 29 août – 09h00 à 18h00

mercredi 1er septembre – 09h00 à 18h00

jeudi 2 septembre – 09h00 à 18h00

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Lieu Vienne, Montmorillon Adresse 1, rue Bernard Harent Ville Montmorillon