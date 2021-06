Stains Zone Sensible Seine-Saint-Denis, Stains Montjoie! Saint-Denis! Zone Sensible Stains Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

« Montjoie! Saint-Denis! », spectacle en espace public Grand Paris, 2024. Denis Fertangué, président du Comité International Olympique, coordonne la transformation du territoire en vue des JO. Pour accélérer les travaux, il dirige un chantier nocturne à l’orée de la Basilique de Saint-Denis, ce qui provoque un effet indésirable : les Rois de France, réveillés par les coups de pioche, sortent de leur tombe… Pièce satirique, joyeuse et surréaliste mêlant théâtre, musique, machinerie et installation scénographique, « Montjoie! Saint-Denis! » pose des questions universelles en faisant un pont entre le passé et le présent, le tombeau des Rois et les Jeux Olympiques. Le spectacle laisse le public libre de se placer dans l’espace de jeu, immense arène à ciel ouvert, et ouvre des possibles.

Entrée libre. Inscription conseillée.

dans le cadre de l'opération mon été ma région Zone Sensible 112 avenue de Stalingrad, 93200 Saint-Denis

