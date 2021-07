Taninges Taninges Haute-Savoie, Taninges Montée des pavés – 37ème édition Taninges Taninges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Taninges

Montée des pavés – 37ème édition Taninges, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Taninges. Montée des pavés – 37ème édition 2021-07-25 07:30:00 07:30:00 – 2021-07-25 BP 50 62 Rue de la poste

Taninges Haute-Savoie Taninges Course comptant pour le challenge Running Conseil. Deux parcours de 8 et 12 km ou marche populaire non chronométrée. Course ouverte à tous, dès la catégorie cadet. Départ de la course à 9h. accueil@prazdelys-sommand.com +33 4 50 34 25 05 dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Taninges Autres Lieu Taninges Adresse BP 50 62 Rue de la poste Ville Taninges lieuville 46.10728#6.59209