Montée à la tour avec une vue unique sur Montpellier Groupes de 18 visiteurs maximum Annulation en cas pluie ou de menace de pluie La montée comprend 204 marches irrégulières et 54 m de haut

Cathédrale Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 34000 Montpellier

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

