Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Monte le son ! / Initiation à l’utilisation et histoire de la platine Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Monte le son ! / Initiation à l’utilisation et histoire de la platine Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 7 août 2021-7 août 2021, Nevers. Monte le son ! / Initiation à l’utilisation et histoire de la platine

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le samedi 7 août à 11:00

Nico vous accueille au 3ème étage de la Médiathèque, dans l’Espace Musique & Cinéma, pour vous initier ou ré-initier à la platine vinyle. Cette dernière n’aura plus aucun secret pour vous ! À partir de 14 ans.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Venez découvrir l’histoire et le fonctionnement d’une platine vinyle avec Nico ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T11:00:00 2021-08-07T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers