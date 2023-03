Quintette à vent de l’Orchestre de Paris: Les Classiques de la musique française du 20e siècle Montbazon Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Montbazon

Quintette à vent de l’Orchestre de Paris: Les Classiques de la musique française du 20e siècle, 25 mars 2023, Montbazon . Quintette à vent de l’Orchestre de Paris: Les Classiques de la musique française du 20e siècle Château d’Artigny Montbazon Indre-et-Loire

2023-03-25 19:30:00 – 2023-03-25 23:30:00 Montbazon

Indre-et-Loire . 120 120 EUR Le Quintette à vent de l’Orchestre de Paris est une formation issue de l’Orchestre de Paris fondé en 1967 par Charles Munch et héritier de la célèbre Société des concerts du Conservatoire depuis 1828. “C’est un orchestre fantastique, et pas seulement les solistes des vents qui sont de véritables stars…” Paavo Järvi, le Figaro 2011. Les cinq solistes de l’Orchestre de Paris ont choisi pour ce concert un répertoire français du début du XXe siècle aux sonorités très raffinées.

Cocktail à partir de 19h30

Le concert à partir de 20h00

Le dîner aux chandelles après le concert

Sur réservation Les cinq solistes de l’Orchestre de Paris ont choisi pour ce concert un répertoire français du début du XXe siècle aux sonorités très raffinées.

Cocktail à partir de 19h30

Le concert à partir de 20h00

Le dîner aux chandelles après le concert

Sur réservation +33 2 47 34 30 30 https://www.chateauartigny.com/offres/concert-classiques-du-20e-siecle/ Montbazon

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Montbazon Autres Lieu Montbazon Adresse Château d'Artigny Montbazon Indre-et-Loire Ville Montbazon Departement Indre-et-Loire Tarif Lieu Ville Montbazon

Montbazon Montbazon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbazon /

Quintette à vent de l’Orchestre de Paris: Les Classiques de la musique française du 20e siècle 2023-03-25 was last modified: by Quintette à vent de l’Orchestre de Paris: Les Classiques de la musique française du 20e siècle Montbazon 25 mars 2023 Château d'Artigny Montbazon Indre-et-Loire Indre-et-Loire Montbazon

Montbazon Indre-et-Loire