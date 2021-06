MONTAGNE ODYSSEE – 15/17 ans VARS-LES-CLAUX, 9 août 2021-9 août 2021, Vars.

Un séjour spécialement conçu pour sortir de ta zone de confort et te procurer de bonnes doses d’adrénaline. Tu vas voir la montagne autrement ! Dépassement de soi, sensations fortes, découvre comment aller au-delà de tes limites ! PROGRAMME détaillé sur [www.odelevasion.fr](http://www.odelevasion.fr) PARCOURS-AVENTURE (½ journée) : grimpe, saute, enjambe et vole durant ce parcours acrobatique en hauteur. Petites frayeurs au rendez-vous ! PAINTBALL (½ journée) : équipé d’un casque, d’une combinaison et d’un lanceur de billes de peinture, munis-toi d’audace et de stratégie pour récupérer avec ton équipe le drapeau adverse. BOUEE TRACTEE (2 séances sur le lac de Serre-Ponçon) : accroche-toi, ça va jumper ! Ambiance assurée. DESCENTE EN RAFTING de la Durance (1 séance) : embarque avec ton groupe et ton guide à bord d’un bateau pneumatique et descends la rivière à bons coups de rame sans passer par-dessus bord. RANDONNEE PEDESTRE, avec montée en télésiège (1 journée) : accompagné d’un guide de moyenne montagne, découvre la faune du Parc national des Ecrins (aigles, chamois, bouquetins…). PISCINE (2 x ½ journées) : bains et détente au bord de la piscine chauffée de Vars. BAIGNADES (½ journée au plan d’eau d’Embrun) : moment détente pour un break bien mérité. SORTIE AU VILLAGE D’EMBRUN (½ journée) : visite et shopping. CAMPING (2 jours/1 nuit) : prépare ton matériel, découvre la nature environnante, puis aide à préparer les repas et à monter le campement avec ton groupe. Des souvenirs magiques ! ACTIVITES SUR LE CENTRE pour tous : grands jeux, tournois sportifs, veillées… EQUIPEMENT DEMANDE : chaussures de randonnée (+ pour le séjour 14j : sac de couchage et lampe frontale). DOCUMENT OBLIGATOIRE : attestation d’aptitude à la pratique d’activités nautiques et aquatiques. Transport : les arrivées et départs des séjours s’effectuent en bus de tourisme jusqu’au centre de vacances de la Martre ou de Vars et auront lieux au départ de plusieurs villes du Var. Pour les activités prévues durant le séjour, en dehors des activités accessibles à pied ou à vélo, les déplacements se font en bus ou minibus. Accompagnants 1 directeur + 1 animateur pour 10 à 12 enfants. Hébergement : selon la période, hébergement en tentes de 6 places avec lits (sauf pour les séjours 4/5 ans) ou dans le bâtiment ‘La Clairière’. Ce dernier comprend 104 couchages et se compose de chambres de 5 à 8 lits avec rangement et éclairage, sanitaires collectifs et douches individuelles. Des chambres animateurs/trices se trouvent à proximité pour encadrer les groupes d’enfants. Linge de lit fourni.

