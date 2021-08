Monopol.com “faites vos jeux !” Espace George Sand, 25 septembre 2021, Chécy.

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Espace George Sand

Les comédiens, dont les parcours de vie, bien que très divers, les ont amenés à s’engager dans ce projet. C’est le grand jeu qui nous emporte, nous les pions pris dans la tourmente sociale. C’est à partir de nos histoires de vie, de nos quotidiens, de nos expériences, de nos délires parfois, que pas à pas, nous avons bâti ensemble cette comédie. Entre humour et tragédie, jeux et colères, disent notre mal-être et nos espoirs d’un monde qui tournerait rond où la solidarité serait la norme et dans lequel les exclus retrouveraient leur place. Le plateau du théâtre est un tapis de jeu où les pions, ces « invisibles » conditionnés par la finance, la consommation et la concurrence, sont déplacés de case en case avec la complicité du public. Faites vos jeux !

Réservation – Autre : tarif à votre guise : Monopol n’aura pas la mise !

Cette comédie musicale a été imaginée, écrite, mise en musique et jouée par une troupe de comédiens pas comme les autres.

Espace George Sand 1 place du vieux pavé, 45430 chécy Chécy Loiret



