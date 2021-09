Paris Monnaie de Paris Paris MONNAIE DE PARIS – Visite du site et de l’exposition « Pour le meilleur et pour l’Empire » Monnaie de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Monnaie de Paris, le mercredi 29 septembre à 17:30

Visite du site et de l’exposition « Pour le meilleur et pour l’Empire » de 17h30 à 18h30 suivie d’une présentation des projets d’éducation artistique et culturelle portés par la Monnaie de Paris pour l’année 2021-2022 de 18h30 à 19h : – Visites et ateliers créatifs – « Les Voix de la Monnaie » – « Speed Dating des métiers de la Monnaie de Paris » – « La classe, l’oeuvre ! » Participation sur place ou à distance sur inscription obligatoire auprès de [mediation@monnaiedeparis.fr](mailto:mediation@monnaiedeparis.fr) Le lien de la visio-conférence vous sera transmis par courriel la veille de la rencontre.

Gratuité pour les enseignants sur présentation du Pass Education en cours de validité

