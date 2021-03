Marseille Marseille 13008, Marseille Mondial La Marseillaise à pétanque Marseille Catégories d’évènement: 13008

Marseille

Mondial La Marseillaise à pétanque, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Marseille. Mondial La Marseillaise à pétanque 2021-07-04 – 2021-07-07 Parc Borély Allée Borély

Marseille 13008 Apprécié des boulistes qui, même simples amateurs, peuvent y affronter des champions venant d’une vingtaine de pays, Le Mondial est également une grande fête populaire de la pétanque, gratuité pour les spectateurs.



Chaque partie se joue en 13 points sur le principe de l'élimination directe. La compétition, mixte, ouverte à tous, licenciés ou pas, sans limite d'âge, se joue en triplette (masculine, féminine ou mixte) au parc Borély et sur une trentaine d'aires de jeu réparties dans tout Marseille. 60e édition! Au vert, au cœur du parc Borély, ou devant la mer, sur le parvis du Mucem : plus de 12 000 joueurs participent à la plus grande compétition mondiale de pétanque. http://www.mondiallamarseillaiseapetanque.com/



Détails Catégories d’évènement: 13008, Marseille Autres Lieu Marseille Adresse Parc Borély Allée Borély Ville Marseille