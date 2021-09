Roubaix divers lieux à Roubaix Nord, Roubaix Mon Quartier au Sens Propre 2021 divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Venez nettoyer tous ensemble les quartiers de la ville : * [aux Quartiers Nord le 28 septembre](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/mon-quartier-au-sens-propre-2021-quartiers-nord) * [aux Quartiers Est le 30 septembre](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/mon-quartier-au-sens-propre-2021-quartiers-est) * [aux Quartiers Sud le 05 octobre](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/mon-quartier-au-sens-propre-2021-quartiers-sud) * [aux Quartiers Ouest le 07 octobre](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/mon-quartier-au-sens-propre-2021-quartiers-ouest) * [aux Quartiers Centre le 12 octobre](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/mon-quartier-au-sens-propre-2021-quartiers-centre) Ces opérations de nettoyage se feront avec la participation des enfants de différentes écoles de la ville.

Mobilisation des habitants, au côté des agents de la propreté urbaine de la Ville de Roubaix, pour la propreté de la ville. divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix Centre Nord

2021-09-28T09:00:00 2021-09-28T14:00:00;2021-09-30T09:00:00 2021-09-30T14:00:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T14:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T14:00:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T14:00:00

