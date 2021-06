Orléans Salle de l'Institut Loiret, Orléans Mon meilleur copain est un génie ! Salle de l’Institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Salle de l'Institut, le mardi 19 octobre à 19:00

Dès notre plus jeune âge, nous entendons parler de Mozart comme d’un génie absolu de la musique, sans parfois mesurer à quel point… Ni soupçonner la personne qu’il était ! Pour bien en parler, le mieux est sans doute de laisser la parole à ceux qui l’ont connu… Et qui mieux que Michael Haydn pour s’en charger ?

Concert classique raconté Salle de l'Institut 4 Place Sainte-Croix 45000 Orléans

2021-10-19T19:00:00 2021-10-19T20:00:00

