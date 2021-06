Mon Film d’Animation Maison les Volcans, 2 août 2021-2 août 2021, Chambon-sur-Lac.

Mon Film d’Animation

du lundi 2 août au mercredi 11 août à Maison les Volcans

[Pour découvrir le séjour, cliquer ICI](https://www.cesl.fr/sejour/Ete/Je-realise-mon-film-d-animation) Place à la créativité ! Dessiner, couper, colorier, modeler, faire de belles maquettes, c’est avec ces différents travaux manuels et l’imagination des enfants que Laetitia, intervenante professionnelle en vidéo et en art plastique, mettra toute son expérience et son énergie pour piloter ce projet de création de film d’animation tout en profitant du cadre auvergnat. En voici un aperçu : [Cliquez ici pour découvrir un film réalisé par les enfants](Place à la créativité ! Dessiner, couper, colorier, modeler, faire de belles maquettes, c’est avec ces différents travaux manuels et l’imagination des enfants que Laetitia, intervenante professionnelle en vidéo et en art plastique, mettra toute son expérience et son énergie pour piloter ce projet de création de film d’animation tout en profitant du cadre auvergnat. En voici un aperçu : [[https://www.youtube.com/watch?v=K-wqoRRMLe8&t=29s](https://www.youtube.com/watch?v=K-wqoRRMLe8&t=29s)](https://www.youtube.com/watch?v=K-wqoRRMLe8&t=29s)) **Réalisation du film** Création d’un véritable film d’animation en groupe. Tout au long du séjour, les enfants découvriront les différentes étapes de réalisation d’un film avec l’écriture du scénario, la création des personnages et des décors ainsi que le tournage. Laetitia, notre professionnelle des films d’animation, encadrera les enfants dans leur création durant 2h à 4h par jour en moyenne. • Conception de l’histoire • Création du story-board • Création des personnages (chaque enfant réalisera son personnage et l’animera lors des prises de vue) • Réalisation des décors • Prise de vue et prise de son **Loisirs et découvertes** • Baignade au Lac (chaque fois que cela sera possible) • Accrobranche au Mont Dore (1 demi-journée) • Visite animée du château de Murol • Une journée au PAL, parc d’attraction et zoologique unique en France pour s’amuser et découvrir différents animaux (tels que des panthères, des chimpanzés, des éléphants, des girafes, des hippopotames, etc…) • Découverte du cratère du Tartaret au travers de jeux • Découverte du volcan de Lemptégy sous forme d’enquête Policière Le Volcan de Lemptégy est un volcan naturel au cœur de la chaîne des Puys. Actuellement candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO, la chaîne des Puys proprement dite compte près d’une centaine de volcans, alignés sur 45 km du sud au nord, du Puy de Tartaret au Gour de Tazena. • L’équipe d’animation propose des animations diverses et variées. Les veillées et les grands jeux sont autour de thèmes et d’aventures. Sans oublier les projets construits avec les jeunes (ex : magie, spectacle, déco, tournois sportifs, danses …)

750 euros (nous organisons des transports en train depuis PARIS, LYON et 15 autres villes

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Maison les Volcans Chambon sur lac Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

